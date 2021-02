Alexis Varnum: Vana maailm hakkab lahustuma igavikus

Sisene endasse ja vaata välja enda seest. Sinu sisemine seisund täitub praegu valgusega ja uue informatsiooniga. Me mõistame, et vahest me ei märka seda, mis toimub välismaailmas, eriti kui tunneme, et oleme sellest maailmast eemal. Kõik justkui toimub KUSAGIL, mitte Sinuga ja mitte Sinu reaalsuses. Pandeemia, isolatsioon, maskid, majanduskriis on kuskil olemas, kuid mitte Sinus. See ei saa Sind kuidagi mõjutada, sest tunned, et Sa oled väljaspool toimuvat. Selline on Sinu uus seisund ja selles ongi jagunemine vanaks ja uueks maailmaks.

Sa elad siin ja praegu, kuid ei kuulu vana maailma mängudesse ja mustritesse. Ma mõtlen, et paljud meist on seda seisundit kogenud. Paljudele võib tunduda see ebareaalsena. Aga see toimub meiega ja seda muutust endas tuleb vastu võtta. Me pole hulluks läinud, me lihtsalt juba oskame tunda, mis on uus maailm ja oleme sellega ennast sidunud.