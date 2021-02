Kuidas immuunsüsteemi viiruste perioodil toetada

Ajal, kui kõikjalt kostub üleskutseid viiruse eest värisedes üksindusse varjuda, tasub meenutada, et Emakesel Maal on viiruseid igal hetkel rohkem kui universumis tähti. Inimkond on viirustega kokku puutunud iidsetest aegadest saadik ja kurioossel kombel panustavad kardetud haigustekitajad jõuliselt ka organismi nn. immuunharidusse. Mitte ilmaasjata ei ole eksperdid korduvalt rõhutanud, et inimkond eksisteerib siiani mitte viiruste kiuste ja tänu neile, kirjutab oma kodulehel Toitumistarkus.ee integratiivne terviseterapeut ja toitumisnõustaja Liis Orav