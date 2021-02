Hindu astroloogia: Kuu loomine Kaljukitses avab võimaluse materiaalseks eneseteostuseks

Vastlakuu Kuu loomine leiab aset 11.02 kell 21.07, mil Päike ja Kuu asuvad kraadiliselt samadel laiustel. Sel päeval liiguvad mõlemad taevakehad Kaljukitses, Dhanistha naksatras*. Sel päeval on Kaljukits väga populaarne märk, sest teisteks külalisteks peale Kuu ja Päikese on veel Merkuur(R)*, Jupiter, Veenus ja Saturn. Mida sümboliseerib Kaljukitse sodiaagimärk ja seal paiknev Dhanistha naksatra?

Dhanistha on naksatra, mis asub 23°20´ Kaljukits kuni 6°40´ Veevalaja. Dhanistha kutsutakse "Sümfooniliseks täheks", sest tema sümboliks on trumm, mille rütm sümboliseerib Universumi kosmilisi võnkeid. Literaalselt tähendab Dhanistha rahakust ja jõukust, sest tüvisõna "dhana" tähendab raha, varakust, aaret, väärtuslikku omandit. Seega selle kuutsükliga avanevad kosmilised võimalused materiaalseks eneseteostuseks . Jäädes Kaljukitsele omaselt praktiliseks ja realistlikuks, saate esile tuua oodatud muutused nii seesmiselt kui väliselt.

Dhanistha on seotud heli ja rütmiga ning Amāvasyā on seotud meditatsiooni ja sisekaemusega, siis sel korral on hea kuulata mantraid ja lausuda palveid. Samuti on hea väljendada verbaalselt ja kõvahäälselt oma motivatsioonid ja kavatsused, sest helivibratsioonid ja-võnked saavad sel kuutsüklil mateeriat mõjutada. Igasugune heliteraapia ja laulmine mõjuvad spirituaalses mõttes puhastavalt.