NÄDALA TAROSKOOP | Märka enda elus inimesi, kes sind hoiavad, toetavad ja armastavad!

Nädala kaartideks on maailm ja müntide kuningas. Periood ei ole just kerge, pigem võid tunda, kuidas emotsioonid kõiguvad ja kohati kipub kimbutama väsimus või meeleolulangus. Nüüd aga tuleks just end kokku võtta ja leida igas päevas enda jaoks see positiivne noot, mis hoiab pinnal ja ei lase motivatsioonil kaduda. Kohati võid kogeda käegalöömise või loobumise tunnet, kuid see võiks olla sulle lihtsalt mäguandeks, et pead julgema ja oskama abi küsida. Sa ei pea ise kõike suutma, oskama või teadma. Sinu ellu on saadetud inimesed, kes sind aitavad ja toetavad, kui sa seda vajad.