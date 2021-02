Kristallidesse on salvestatud informatsioon nende kaugete aegade ja kõrgtsivilisatsioonide kohta. See avaneb neile, kes on selleks valmis. Inimkond on oma arengus taas tõusuteel ja kunagi saabub ka hetk, mil iidsed teadmised, mida kristallid hoiavad, meile taas täies mahus avanevad.

Kristallstuktuur kujutab endast teatud sorti korrapära ja just see korrapärasus teebki võimalikuks kõik need imelised tehnoloogiad, kui osata seda kasutada. Tänaseks on teadlased juba tõestanud, et kosmosel ja inimajul on sarnane korrapärane kärgstruktuur. Samuti on teadlased avastanud, et inimesel on ajus (kaasarvatud käbinäärmes) väikesed kristalliseerunud magnetiidi fragmendid. Magnetiit on üks kõige magnetilisemaid aineid planeedil, see võimaldab meil tajuda Maa elektromagnetvälja, toimides meie enda sisemise kompassina.