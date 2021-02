Ajurveeda edendaja Kaja Keil: Inimese elul on neli eesmärki

Ma vastan ajurveeda põhimõtetest lähtudes, et elul on neli eesmärki.

Esimene on teha õigeid tegusid ehk elada oma elu vastavalt sellele, mis on just sulle selleks eluks ette nähtud. Sellega on tavaliselt niimoodi, et kui sa oled need tegevused leidnud, siis universum toetab sind, aga kui sa ei ole leidnud, on sul kogu aeg takistused. Siis sa elad kellegi teise elu.

Teine eesmärk on elus midagi saavutada, midagi ära teha. Ka materiaalselt, selleks et saaksid esimest ülesannet täita.

Kolmas eesmärk on naudingud. Kui sa teed õigeid tegusid ja sul on selleks võimalused, siis tuleb elu täiel rinnal nautida. Põhimõtteliselt peaks olema nii, et sul on piisavalt materiaalseid vahendeid, nautimaks seda, mida iganes sinu hing ihaldab. Targalt.

Ja viimane, neljas eesmärk ehk mokša tähendab kõigest eelnevast loobumist ehk lõplikku vabanemist. Minu jaoks võtab see hästi kokku looduse loogika. Ja mul on väike aimdus, et ajurveeda juurde jõudmine on minu praeguse elu eesmärgi esimene verstapost. See on väga hea tunne.

Allikas: Ingrid Peegi koostatud raamat "Hallo, Kosmos! Elu mõte", kirjastus Pilgim