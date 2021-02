Kuidas ära tunda emotsionaalset vägivalda?

Domineerimine. Need, kes suhtes domineerida tahavad, tunnevad tohutut vajadust oma tahtmist saada ega pelga selleks ähvardusi kasutada. Domineeriv käitumine on:

Paljud vägivaldsed inimesed on nii targad ja nii osavad oma vägivaldsetes taktikates, et nende käitumise vägivaldsuse olemust on väga raske määratleda. Beverly Engel annab oma raamatus "Emotsionaalne ja vaimne vägivald" ülevaate vägivaldsete inimeste poolt kõige enam kasutatavatest taktikatest, vägivalla avaldumisvormidest, mis on järgmised:

Emotsionaalne vägivald võib väljenduda verbaalses rünnakus, domineerimises, kontrollimises, isoleerimises, naeruvääristamises või teise kohta teada saadud isiklike asjade kasutamises alandamise eesmärgil. See on rünnak ohvri emotsionaalse ja psühholoogilise seisundi pihta ning sageli võib sellest välja kasvada füüsiline vägivald. Oluline on märkida, et emotsionaalne vägivald võib toimuda nii varjatud kui ka varjamatul kujul. Nähtav vägivald on näiteks avalik alandamine. Peidetud emotsionaalne vägivald on peenem ja salalikum, kuid täpselt sama hävitav.

Suurim põhjus on ilmselt selles, et Sa ilmselt ei usalda ei oma tundeid ega oma instinkte. Teine põhjus, miks emotsionaalset vägivalda on nii keeruline märgata, on selle salakaval olemus. Emotsionaalset vägivalda on keeruline märgata ka seetõttu, et vägivallatsejad on väga osavad hämama ja oma käitumist õigustama, nad on väga nutikad tähelepanu kõrvale juhtima ning asju enda kasuks pöörama.

Hullutamine. (inglise keeles - gaslighting) Kui keegi teadlikult ja omakasu eesmärgil manipuleerib Sinu reaalsustajuga, selline manipuleerimine toimub väga tasahilju. Seda meetodit kasutatakse mõnikord oma partneri usaldusväärsuse õõnestamiseks, et pääseda ligi rahale või selleks, et teisi tema vastu üles keerata. Selline inimene võib pidevalt salata teatud sündmuste toimumist, väita, et keegi ütles midagi, mida te mõlemad kuulsite, aga Sina ei mäleta, või ta vihjab, et Sa liialdad või valetad.

Ohumärgid, mille puhul võib eeldada, et tegemist on emotsionaalse väljapressimisega:

Emotsionaalne väljapressimine. Emotsionaalne väljapressimine on üks kõige võimsamaid manipuleerimisvorme. See väljendub selles, kui üks partner kas teadlikult või ebateadlikult sunnib tegema midagi hirmutades, süütunnet tekitades või kaastundele rõhudes.

Kontrolliv käitumine. Kontrolliv käitumine on sõna otseses mõttes kontrolliv käitumine. Su partner tunneb vajadust kontrollida kogu Su elu: Su rahakasutust, seda, kuidas Sa lastega suhtled, isegi seda, mis Sul seljas on.

Pidev kaos, kriiside tekitamine. Kuna seda iseloomustavad pidevad probleemid ja ebakõlad, siis selline käitumismuster tekitab Sinus pidevat ärevust ja rahutust. Draama või kaose tekitamine pakub mõnele inimesele põnevust, eriti neile, kes oma probleemidele keskenduda ei taha ja tähelepanu teistele suunavad ning kes oma sisemist tühjust tegevusega täitma peavad, olles võib olla kasvanud keskkonnas, milles harmoonia ja rahu tundmatud suurused olid. Pidev kaos võib olla ka inimese sisemaailma peegeldus ning see on ka üheks piirialase isiksushäire tunnuseks.

Passiiv-agressiivne käitumine mõjutab emotsionaalselt vägivaldset seeläbi, et Sind püütakse panna uskuma, et Sa oled liiga nõudlik, kontrolliv või kärsitu. Kuna Su partner käitub meeldivalt ega väljenda viha või vastumeelsust millegi suhtes, mida Sa teha palud, siis tekib Sinus süütunne, kui Sina vihastad, et asjad ikka tegemata on. Igasugune käitumine Sinu partneri poolt, mis paneb Sind kahtlema oma tajudes või selles, kes sa oled, võib olla emotsionaalselt vägivaldne, ning passiiv-agressiivne käitumine on koos hullutamistaktikaga kindlasti nimekirja eesotsas.

Passiiv-agressiivne käitumine. Prokrastineerimine ehk asjade edasilükkamine ilma tegeliku põhjuseta on peamine viis, milles passiiv-agressiivne käitumine väljendub. Kui keegi midagi teha või kuhugi minna ei teha, siis leiab ta ikka vabandusi, miks seda edasi lükata. Kui midagi on vaja ära teha, venitavad nad viimase minutini, et karistada seda, kes neile ülesande andis. Passiiv-agressiivne käitumine on ka näiteks mossitamine, kui ei saada seda, mida tahetakse; tagamõttega komplimendid, endassetõmbumine ja suhtlemisest keeldumine; vabanduste otsimine vältimaks teatud inimesi, et väljendada oma vastumeelsust või viha nende suhtes. Samuti võib palvete ignoreerimine olla passiiv-agressiivne tegevus.

Pidev kriitika. Pidev kriitika võib olla verbaalse vägivalla väljendus. Sellega on tegemist siis, kui Su partner pidevalt osundab Su vigadele, puudustele või eksimustele. Sageli tehakse seda "abistamise" või "juhendamise" egiidi all, et Sa ikka areneda ja paremaks inimeseks saada võiks, kuid ära sellesse lõksu lange - pideva kriitika ainus eesmärk on Sinu häbistamine ja soov panna Sind endas kõhklema, et Sa end halvasti tunneksid, sest siis on Sind lihtsam kontrollida ja/või manipuleerida tegema seda, mida Su kaaslane parajasti tahab.

Pidev süüdistamine. See väljendub selles, et Su partner süüdistab Sind kõiges, mis valesti on. Kõik on alati Sinu süü, Sa teed alati midagi valesti, valmistad alati pettumust, näitad kogu oma oleku ja tegevusega seda, et Sa teda ei armasta.

Privaatsusest ilmajätmine. Selline käitumine on omane paljudele väärkohtlejatele, näiteks asjade kontrollimine, e-kirjade lugemine, kotti vaatamine jms. Privaatsusest ilmajätmise üks vorm on ka piiride ületamine (näiteks vannituppa järgnemine, kehaosade krabamine).

Privaatsusest ilmajätmine on emotsionaalse vägivalla vorm, mida ei pruugita kasutada selleks, et teist inimest kontrollida või temaga manipuleerida, kuid sõltumata sellest, kas seda tehakse meelega või mitte, võib see tekitada väga suurt piinlikkust.

Reputatsiooni hävitamine. See on pidev vigade ülespuhumine; teiste ees alandamine, kritiseerimine või mõnitamine; teise saavutuste mahategemine. Siia hulka kuulub ka partneri kohta valetamine, et teiste inimeste arvamust temast mõjutada, või tagaselja tema vigade või läbikukkumiste arutamine.

Seksuaalne ahistamine. Soovimatu seksuaalse alatooniga surve avaldamine või seksuaalse loomuga füüsiline või sõnaline käitumine.

Sinu saladuste sinu vastu kasutamine. Sellist emotsionaalset vägivalda nimetatakse intiimse info kasutamiseks alandamise eesmärgil.