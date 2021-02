Apple ja Facebook kaklevad inimeste isiklike andmete kasutamise pärast

Mis on inimese kõige kallim vara? Esimese reaktsioonina öeldakse "tervis". See on ilus vastus, aga vale. Tervises endas pole väärtust, vaid selle väärtustamiseks on vaja keha. Siit ka peaaegu õige vastus, et inimene ise on tema kõige kallim vara. Rahas mõõdetuna võrdub inimese väärtus tulevikus teenitud sissetulekuga antud hetkel kehtivas vääringus.