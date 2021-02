Alkeemia lugemisnurk | Mai-Agate Väljataga: Just praegu siseneb osa inimkonnast uude reaalsusesse

Just praegu siseneb osa inimkonnast uude reaalsusesse. Praegu sündivad lapsed on juba uue reaalsuse ehk sageduse jaoks valmis. Viha, sallimatus, alaväärsus jms on madala sagedusega Et paremini asja olemust mõista, on vaja teada, et inimese keha ümber on erineva sagedusega väljad – alates eeterkehast ja lõpetades kolmeteistkümnenda, väga kõrge sagedusega auraväljaga. Me ei näe neid välju tavanägemisega, need on nähtavad selgeltnägemisega. Need väljad on üksteise sees, vibreerivad erinevalt ja üks väli ei sega teist. Kui te sellest aru saate, siis mõistate ka, et täpselt nii on ka meie Maaga, mille ümber eksisteerivad erineva reaalsusega ehk sagedusega väljad.