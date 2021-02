ALKEEMIA TAROSKOOP VEEBRUARIKS: mis ootab sind ees armastuse, töö ja tervise osas?

Armastus. Armuasju pead nüüd ajama teadlikult. Kui oled varasemalt käitunud mingite kindlate reeglite järgi, siis nüüd on aeg viia sisse muutused. Ära aja armastust taga, anna see vabaks, samas tee sellele ruumi, et see saaks soovi korral sinu südamesse tee leida. Mida enam sa usaldad ja vabadust annad, seda enam saad kindel olla, et tegemist on õige asjaga.

Tervis. Nüüd pead end armastusega kohtlema. Vajad üle kõige hoolt ja hellust. Ka lähedaste toetus on sulle praegu väga oluline. Leia võimalus veeta aega nende inimeste seltsis, kes mõjuvad sulle rahustavalt, inspireerivalt ja rõõmu toovalt. Mida kergem on sinu hing ja rahulolevam süda, seda tervem oled ka füüsiliselt.

Küllus. Tööalaselt avanevad sel kuul uued võimalused. Saad kas mõne suurepärase pakkumise või tutvud inimesega, kelle kaudu saad uue ja huvitava töökoha. Nüüd tasub tööasjadesse korralikult panustada, sest teenimisvõimalused on head. Sissetulekud peaksid suurenema ja võimalik on ka lotovõit.

Tervis. Praegu on äärmiselt oluline leida side loodusega. Just ühendus maaga annab sulle jõudu, värske õhk, liikumine, tuul, mets ja päikesepaiste... kõik see, mida loodus pakub, tervendab sind ja annab jõudu.

Küllus. Tööalaselt pead leidma endale uusi väljundeid. Sul on kas vähem tööd või sa lihtsalt oled mõtetega mujal ning keskendud pigem elu muudele valdkondadele. Kui tunned, et vajad inspiratsiooni ja motivatsiooni kogumiseks pausi, siis võta puhkust. Hambad ristis asju tehes ei tule sinu juurde ei edu ega raha.

Armastus. Enne kui saad leida rahu, õnne ja stabiilsuse suhtes, pead sa leidma selle iseendas. Mõtle järele, kas tunned, et sa pole piisav või ehk tunned end milleski süüdi. Kui soovid, et sinu armusuhe toimiks harmooniliselt ning et suudaksid pakkuda õrnust, armastust ja hoolt, pead kõigepealt endale andestama ja endasse armastusega suhtuma. Alles siis saad sa tervendada oma suhet või leida partneri, kes saab pakkuda sulle tõelist õnne.

Tervis. Kui sinu tervis nõuab tähelepanu, siis peaksid praegu leidma endale arsti, tervendaja või terapeudi, kelles on palju tugevat ja hoolitsevat naisenergiat. Sa vajad toetust ja abi, et vabastada minevikust pärit haavad. Leia keegi, kelle abiga suudad andestada ja vabaks anda. See mõjub sulle tervendavalt ja annab võimaluse uueks alguseks.

Küllus. Tööalaselt läheb eriti hästi ja edukalt kõigil neil, kes puutuvad kokku loominguga. Leiad kergesti inspiratsiooni ja sinu fantaasia töötab täistuuridel. Kui sinu töö ei ole kuigi loominguline, siis leia võimalus töövälisel ajal oma kunsti- ja vaimuanded valla päästa. Kui saad tegeleda tavapärasest teistmoodi asjadega, mõjub see positiivselt töövõimele ja -tahtele. Nüüd on hea aeg investeerida antiiki. Ka päranduse saamine on tõenäoline.

Tervis. Kui sind vaevavad mingid tervisemured, peaksid neile nüüd kohe tähelepanu pöörama ning nendega tegelema hakkama. Mida enam sa esile kerkinud muresid ignoreerid, seda valulikumaks need muutuvad. Tasub ka läbi mõelda, millele üks või teine tervisehäda viitab. Sinu puhul on füüsiliste vaevuste tagamaad tihti seotud emotsionaalse seisukorraga.

Armastus. Südameasjade osas pead nüüd vaatama üle, millised sihid ja eesmärgid sa oled endale püstitanud. Kui oled eesmärgiks võtnud saavutada midagi täiesti ebareaalset, siis pole mõtet imestada, miks sa end õnneliku ja rahulolevana ei tunne. Katsu olla realist ja leia õnne sellest, mis sul olemas on. Kui aga tunned, et olemasolev rõõmu ei tee, siis on võib-olla kätte jõudnud aeg oma elus midagi muuta.

Tervis. Usu, et sul on õigus heale tervisele ja enesetundele, ning jälgi, mis sinu kehaga toimub. Kord ja distsipliin mõjuvad praegu väga hästi. Näiteks kui sul on mõni tervisemure, siis jälgi oma sümptomeid, kirjuta need vajadusel üles ning pane tähele, kuidas mõni ravim, teraapia või ravimeetod mõjub. Nii saad teada, mis on sulle parim ja mis pigem ei sobi.

Küllus. Töö osas tasub end nüüd häälestada faasile, kus asjade areng ja kasv on mõneti aeglustunud või kerkivad esile ootamatud takistused. Kannatlik meel on siinkohal parim, mida saad teha. Kui hakkad tagant utsitama asju, mis pole veel edasiliikumiseks küpsed, võid ainult loomulikke protsesse häirida. Rahaasjades katsu veidi säästa või nutikalt investeerida.

Armastus. Armastuses ootab sind suurepärane aeg. Suhtes olles naudid partneriga koos oldavat aega ning sinu võime kaaslast mõista on suurem kui kunagi varem. See ei tähenda, et peaksid end ohverdama või oma vajadusi maha suruma, lihtsalt teie omavaheline klapp on juba loomulikult väga hea. Kui oled vallaline, tasub endast n-ö märku anda - käi väljas, suhtle sõpradega ja ole aktiivne. Nüüd on hea võimalus kohtuda mõne huvipakkuva inimesega.

Tervis. Enesetunne saab olema hea, kui ise enda eest teadlikult hoolt kannad. Kõige olulisem on mitte ennast petta, et üks või teine kahjulik harjumus pikas plaanis sinu tervist ei ohusta. Kui teed väikeseid muutusi, võid oma tervisega igati rahul olla.

Küllus. Töö pakub stabiilset ja turvalist õhkkonda, mille peale võid kindel olla. Isegi kui kõik tööülesanded ei ole alati meeldivad, tunned ikkagi, et võid suures plaanis oma olukorraga rahul olla. Sel kuul võid saada ka põnevaid pakkumisi nii uute tööülesannete kui ka lausa töökohavahetuse osas. Rahaasjades võiksid praegu olla julge ning küsida palgalisa, kui tunned, et väärid seda.

Küllus. Töö osas otsid nüüd aktiivselt võimalusi edasi liikumiseks. Sul on palju energiat, häid ideid ja teotahet ning soovid seda kõike rakendada selleks, et saavutada edu enda poolt valitud valdkonnas. Katsu vältida pealiskaudsust, süvene detailidesse ja näe ka varjatud märke. Nii saad kindel olla, et kiires edasiliikumises ei jää midagi kahe silma vahele.

Tervis. Olulist rolli mängib see, kas saad oma tundeid ja mõtteid täielikult ja siiralt väljendada. Kui sa tunned pidevalt, et sul on peal piirangud ning pead järgima mingit distsipliini, siis võivad allasurutud emotsioonid hakata kehale halvasti mõjuma.

Lõvi

Armastus. Südameasjade osas on ees ajad, mis tõotavad tuua põnevust ja vaheldust. Kui oled suhtes, avaneb sul võimalus õppida tundma oma partneri varjatud külgi. Kas need on pigem positiivsed või mitte, seda näitab aeg. Kui oled vallaline, saad tuttavaks inimesega, kes sulle meeldib. Sinupoolse tõsisema huvi korral võib sellest ajapikku välja kasvada püsisuhe.

Küllus. Töö osas pead nüüd olema väga realistlike sihtidega. Oled küll täis hakkamist ja teotahet, kuid kui su eesmärgid ei ole adekvaatselt püstitatud, siis raiskad vaid oma kallist aega ja energiat. Kui aga plaanid on paigas ja tegutsemine kaardistatud, suudad korda saata lausa ulmelisi tegusid. Rahaasjad peaksid samuti hästi liikuma ning pakkuma majanduslikku kindlustunnet.

Tervis. Enda heaolu eest hoolitsemisel on nüüd oluline see, et oskaksid ja suudaksid lahti lasta sinu jaoks ebasoodsatest harjumustest, samuti põhjendamatutest hirmudest ja sõltuvustest, mis su kehale ja meelele hal-vasti mõjuvad. Liigu võimalikult palju looduses, igasugune keskkonnavahetus mõjub väga hästi.

Neitsi