Nende kolme sodiaagimärgi all sündinud mehed kohtlevad oma kaaslast nagu kuningannat

See on mees, kellele meeldib oma kallimat hellitada kingituste ja küünlavalgusõhtutega. Lõvist mees on tõeline džentelmen, kes teab alati mida teha või öelda, et oma huviobjektil jalad nõrgaks võtta. Võrgutuskunsti valdab ta lausa une pealt. Kui Lõvist mees on suhtes, siis võib talle alati kindel olla, sest ta on truu ja usaldusväärne. Ta on suurepärane pereinimene. Kui ta leiab enda jaoks selle õige, siis ta ei kõhkle, et end siduda ja pühendada. Tema motoks on - kui kallim on õnnelik, siis olen ka mina õnnelik.