Tujutoitmine või tajutoitmine, kumba sind järgid?

Niipalju, kui on inimesi, on ka erinevaid arvamusi toitumisest. Sageli öeldakse, et kõike tasub tarbida mõõdukalt ning kuulata tuleb oma keha. Paljude meelest tähendabki oma keha kuulamine seda, et kui tuleb magusaisu, siis tuleb suhkrut täis maiustusi ja kreemitorti süüa, sest isuke ju ütles nii. Kui on krõpsuisu, siis võib südamerahus rasvaseid kartuleid krõbistada ning õlleisu tähendab loomulikult B-vitamiini puudust.

Aga on ka teistmoodi toitumine, tajutoitumine. Tajude järgi toitumine tähendab seda, et kui inimesel on vajadus mõne konkreetse vitamiini või mineraali järele, siis oskab ta mõistus kuulata, kuidas keha juhatab ta selle toidu juurde, mis neid konkreetseid vitamiine ja mineraale sisaldavad. Ükski kreemitort, hamburger ega valge nisujahu sai ei sisalda vitamiine ja mineraale, mida meie organism loomulikul kujul vajab.Kogu töödeldud toidu, mille järgi meil isu tekib, aga mis ei sisalda ühtegi kasulikku vitamiini, mineraali ega muud vajaminevat ainet, võib koondada ühise nimetuse alla "tujutoitumine".

Kõik naturaalne, mille järele keha isutab ning januneb, on tajutoitumine. Kui sul on rämpstoidu isu, siis pole see sulle keelatud, aga võiksid mõelda, mis tuju sul on, mis seda isu tekitab ning miks sul selline tuju on.

Toitumine on üks olulisemaid tujude peegeldusi ja keha kaudu tajude kõnelusi. Tunneta oma keha ja teadvusta oma tuju, vaid nii võimendad oma taju. Tujude teadvustamine on esimene suur samm tajumiseni.

Autor: Ilona Karula