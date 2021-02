Alexis Varnum: Ära toida hirmu oma energiaga, hirm ei ole sina

Kahjuks tänu toimuvale paljud keskenduvad selle, mida nad hetkel väliselt näevad ning ei mõista selle taga suuremat plaani. On tähtis lõpetada informatsiooni otsimine väljaspool. Isegi kui sa seda ka leiad ja arvad, et see on tähtis, siis see saab sind vaid pisut õige tee poole juhatada, kuid see pole Sinu reaalsus. Tuleks mõista, et ainuke reaalsus asub Sinu enda sees. See teadvus eristab Sind 3D inimestest. See, mis on ühe inimese tõde, võib mitte resoneerida teise inimese tõega. Ära luba teisel inimesel, riigi valitsusel, religioonil või traditsioonidel dikteerida Sulle, mida Sa pead uskuma ja kuidas elama, eriti kui see üldse Sinuga mitte kuidagi ei resoneeri ja Sa ei tunne, et see on Sinu.

Ajad muutuvad kiirelt ja paljud eelmise aasta küsimused pole enam õiged ja vajalikud. Sa oled täpselt seal, kus Sa pead praegu olema ja ka siis kui sa pole antud olukorda oodanud. 3D inimesed jäävad uskuma, et nad on millestki eraldatud, et neil on alati midagi puudu ja nad teevad kõike selleks, et seda saada või saavutada kõikide võimalike vahenditega. Lisaks nad jäävad ka uskuma seda, et see toob õnne teistele, et nii peab, et see on õige ja aitab teisi inimesi.

Iga inimene otsib rahu ja õnne, kuid paljud otsivad seda jätkuvalt välistingimustes, kuid oleks vajalik enese realiseerimine, mitte väljas otsimine. Hirm usub alati kaugel olevat Jumalat ja seda, et päästab vaid see, mis asub väljaspool inimest. Usk sellesse, et aitavad ja päästavad vaid väljas olevad jõud või asjad, toetab 3D süsteemi.

Käesoleval hetkel maailm läheb justkui läbi soo ja pimeduse sinna, kus on puhas, kuiv ja valge. Vahest ka Sina võid jääda kinni soos koos teistega, kellel meeldib olla soos, kes samastavad ennast sellega. Kuid Sina oled Valgseolend ja Sinu ülesanne on mitte karta seda sood ning seeläbi anda selle jõudu ja võimu, vaid teadvustada, et sa ei karda, sest tead, et Sina ei muutu kunagi selliseks. See ei ole sinu elu.