Veebruarikuu energiad 2021

Ees on intensiivne kuu, mis pakub meile võimalust keskenduda, ravida vanu südamehaavu ning hoida oma meel avatuna uutele vaatanurkadele. Kuu märksõnadeks on uuendused, ümber hindamised, arendamised, muudatused, parendamised, ümberkorraldused. Kuu alguse energia on küllaltki ebakindel, õhus on palju küsimusi, see aeg sobib hästi ümbermõtestamiseks või ümberasetumiseks ning ainulaadsete lahenduste leidmiseks. See on valgustumise ja kasvava selguse aeg. Kui otsid vastuseid, siis võid need nüüd äkitselt lihtsalt enda seest leida. Soodustatud on ka tagasivaated, taaskülastused, kõrvalised rajad, võib ette tulla ootamatuid remonditöid või kulutusi.

Veebruari teine nädal kannab tugevalt täitumusele või eesmärgile jõudmise energiat. Lõpule lähenedes võivad protsessid muutuda üle ootuste kiireks ja sujuvaks, tuues kaasa kergenduse ja vabanemise tunde ning taipamise. Läbitud protsess omandab uue mõtte ja tähenduse ning avaneb uus horisont. Kuu lõpupoole on energiad pingevabamad ja sujuvat kulgemist toetavad. Abivajajad leiavad abi, algab tervenenemine, leitakse paremad lahendused.

4. veebruar on kaduneljapäev. Võta aega, et märgata märke ja vihjeid, mida Universum su teele saadab. Miskit uut on tulemas, seepärast vaata oma elu ja elamine hoolega üle ja loobu sellest, mis enam ei teeni ega toeta või on seisma jäänud ja osutunud üleliigseks. Ka vanad südameasjad võivad nüüd kerkida puhastamiseks ja vabastamiseks pinnale. Kui kannad endas pahameelt läbielatu pärast või püüad vanadest haavadest või suhetest välja tulla, on see kaduneljapäev suurepärase energiaga vana minnalaskmiseks ja lõpetuse ning leppimise leidmiseks. Kaduv aeg kestab kuni Kuuloomiseni.