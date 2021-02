Täna on 2.02! Maagiline kuupäev, mis kannab endas harmoonia ja tasakaalu energiat

Ajaloost on tuntud palju kahepäiseid koletisi või olendeid, kes on just kahest eri loomast või inimesest kokku pandud. Samuti on maagilisi omadusi omistatud kaksikutele. Ka mõned iidsed jumalad olid kaksikud.

Nõid Anete on kirjutanud number kahe kohta nii: "Number 2 nägemine viitab tasakaalule, selles numbris on kaks komponenti, spirituaalne ja materiaalne. See number sümboliseerib protsessi, liikumist spirituaalsusest materiaalsesse, see number võtab nähtamatust spirituaalsest maailmast(nt mõtte või tunde) ja muudab selle mateeriaks. Number 2 viitab küll tasakaalule, kuid ometi võib selle numbri nägemisel elus tasakaal puududa. Sageli toob see number ellu hoopis kahtlusi, kaalutlemist, analüüsimist, toob ellu protsessi, kuid mitte lõpptulemust. Kui number 2 end pidevalt ilmutab, siis tuleb tegeleda loomisega, teha teoks iseenda mõtted ja teod. Number 2 puhul on oluline meeles pidada seda, et me ei ole oma mõtted ega tunded, mõtted ja tunded on elu liikumise protsessis tekkiv "toodang", jälgi protsessi, liigu kaasa, kuid ära unusta, kes sa oled ja kust sa tuled."