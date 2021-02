NÄDALA TAROSKOOP | Usalda nüüd oma intuitsiooni!

Nädala kaartideks on mõõkade kuninganna ja sauade üheksa. Heaks uudiseks on see, et sa tead, mida sa tahad ja sinu intuitsioon töötab suurepäraselt, seega võid oma sisetunnet uskuda. See annab võimaluse teha enda jaoks häid ja edasiviivaid otsused. Sind võivad küll tabada aegajalt kõhklused või ebakindluse tunne, kuid siis tasub lihtsalt peatuda ja teha väike reaalsuskontroll. On tõenäoline, et enamus nendest teemadest, mille üle pead vaevama kipud, ei kujuta sulle mingit ohtu. Liigu edasi oma unistuste suunas sammhaaval ja rahulikus tempos. Oska märgata, mis sinu ümber toimub ja naudi teekonda.

Armastuse ja suhete osas tasub sel nädalal teadlikult asjadele aega anda. Ära kiirusta midagi tagant. Vaata hetki ja olukordi rahulikult ja ilma intensiivsete ootusteta. Lase kõigel kulgeda rahulikku ja loomulikku rada. Kasuta praegust nädalat selleks, et iseenda tunnetes selgusele jõuda. Kui sul on olnud kahtlusi, kas oled õigel teel või kas sammud, mida plaanid ette võtta, viivad sind sinu unistustele lähemale, siis just nüüd on tõenäoline, et sinu jaoks selgub tõde.

Tööalaselt võivad asjad olla veidi pingelised ja tunned, et oled ka ise ehk kergemini ärrituv. Ette võib tulla takistusi, viivitusi ja ka möödarääkimisi. Tööalased suhted võivad pingestuda, kuna inimesed kipuvad oma soove ja mõtteid üsna järsult välja ütlema. See aga võib tekitada olukordi, kus lahenduste leidmine ja koostöö saavutamine läheb keeruliseks. Ka rahaasjade osas ei ole kõige lihtsam nädal. Küll aga pead meeles pidama, et muretsemine ja liigne ärevus ei aita sind kuidagi. Katsu leida võimalusi, kuidas kasvõi väikeste sammudega hakata liikuma stabiilsema ja turvalisema olukorra poole.