Hindu astroloogia – pilguheit veebruarikuu planeetide liikumistele

Sharavan on Kaljukitse sodiaagis esinev lunaarmärk, mis jääb vahemikku 10°00´ kuni 23°20´. Sharavani tüvi "shru" tähendab kuulama, õppima ja Sharavani sümboliks on kõrv. On ilmselge, et Universum tahab, et me kuulaksime. Mitte lihtsalt ei kuuleks, vaid kuulaks, keskendunult ja süvenenult, mida meile öelda tahetakse. Kuulmismeel on üks mõjukam viis omandada teadmisi ja tarkusi, sest see on aktiivne isegi ajal, mil inimene on passiivne.