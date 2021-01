Alkeemia lugemisnurk | Kaks meid ümbritsevast maailmast pärit sõnumit, mis tekitavad sinus ärevust

Normaalsuse kaugeneva silmapiiri tagaajamise tulemuseks on tohutult palju ärevust, sest sellest järeldub jällegi, et sa ei kõlba sellisena, nagu sa oled. Tragöödia on selles, et me püüame lapsepõlves sobitada end "normaalsuse" kasti ainult selleks, et hiljem elus õppida, et inimesed, keda me kõige rohkem austame, on need, kes julgesid elada kastist väljas. Seejärel oleme üksi heidutava ülesandega - kõige varem kahekümnendate eluaastate lõpupoole ja kõige sagedamini keskeas -, et peame välja kaevama oma mahamaetud osad ja uuesti õppima, mida tähendab olla täiesti elus ja täiesti meie ise. Kas poleks olnud palju kergem, kui meid oleks julgustatud olema meie ise algusest peale, saades aru, et inimesed on igasuguse kuju, suuruse ja erinevustega ning need erinevused ongi just need, mis annavad meile värvid, et tunneksime end täiesti elusana? Kas poleks palju tervislikum eemaldada „normaalsuse" kontseptsioon lapsepõlve ootustest täielikult ja lubada lastel olla need, kes nad on, ilma et selle pärast peaks vabandama?