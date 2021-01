Merkuuri retrograad toob kaasa segadusi ja paigalseisu

Retrograad on hea aeg varasemalt tehtud vigade parandamiseks, koristamiseks, energeetiliseks puhastuseks, puhkamiseks ning mõtete korrastamiseks. Kõige olemasoleva, millega sa ei ole rahul, muutmiseks on praegune aeg suurepärane, samas uusi asju ei ole mõtet alustada ega käivitada, sest kõik jääb toppama või liigub soovimatus suunas.

Kui tunned, et mingid asjad ei edene sugugi, siis jäta need pigem sinnapaika ja lase nendel omasoodu areneda. Edasi võid nendega tegeleda siis, kui retrograad on läbi saanud ning arengud toimuvad taas ilma igasuguste segajateta.