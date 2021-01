Maailmakoristuse liidrid pööravad kriisi positiivseks muutuseks

"Konverents toimub olulisel ajal. Planeedi ökosüsteem on lagunemas ja muutused pole kunagi varem olnud nii kriitilise tähtsusega. Käimasolev kriis annab inimkonnale väärtusliku võimaluse teha kannapööre, et koostöös prügivaba maailma poole liikuda," ütles rahvusvahelist maailmakoristuspäeva eestvedava mittetulundusühenduse Let's Do It World'i tegevjuht Anneli Ohvril.

"Konverentsi olulisim eesmärk on kokku tuua kõik osapooled, et tegutseda ühise suure idee - prügivaba maailma heaks. Me kõik oleme osa lahendusest ning seetõttu on meil hea meel tervitada konverentsil nimekaid keskkonnaeksperte ja arvamusliidreid ning arutada üheskoos võimalikke lahendusi keskkonnakriisile," ütles Heidi Solba, Let's Do It World'i president ning võrgustiku juht.