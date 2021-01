Mari Arocha Albial: Õnnelik abielu on otsus

Kui palju te oma abielus seda väsimuse võistlust peate? Kui mees tuleb töölt koju ning vajub diivanile öeldes "ma olen väsinud", siis mida naine teeb? Üritab teda väsimuses üle trumbata. "Sa olid tööl, aga MINA olin terve päeva lastega kodus, MINA ärkasin öösel beebiga 5 korda. MINA tegin mitu tundi süüa. MINA koristasin kogu aeg". Mehed ei reageeri mitte kunagi hästi sellisele rünnakule ning tõmbuvad kaitsesse või nähvavad "sa olid terve päeva kodus". Naine on väsinud ja tunneb, et tema väsimust ei märgata ning mees on väsinud ja tunneb, et tema väsimust ei märgata. Varsti näeb naine, et mees ei ütle enam, mida ta tunneb, isegi ei väljenda oma väsimust, sest tema pingutust ei hinnata. Tema panust ei panda tähele. Ta tuleb väsinuna koju ning tema tusane naine ulatab talle beebi juba momendil kui ta uksest sisse astub. Ülejäänud õhtu möödub ebameeldivas meeleolus kõigi jaoks ja tülid on kerged tekkima. Ma näen nii palju igasuguseid asjatundjaid ütlemas, et naine peab enda tassi täitma ja selleks peab mees töölt tulles naise töö ja lapsed "üle võtma". Ja millal tema siis puhkab? Millal tema oma tassi täidab, kui ta tuleb ühelt töölt ja alustab kohe teist?

Kujutage aga hoopis ette sellist stsenaariumi. Mees tuleb koju ja näib väsinud. Ole tal ukse peal vastas. See on absoluutselt vähim, mida naine teha saab, et panna mees tundma end oodatuna. Ja uskuge, see väike asi on miski, mida mehed kõige rohkem armastavad. Minu abikaasa on korduvalt öelnud, kuidas tema jaoks on nii eriline see, et ma teda alati uksel naeratades ootan. Et ma olen siiralt rõõmus, kui ta jõuab koju. Ma tervitan teda koju, võtan ta jope, võtan ta jalanõud. Lasen tal kodukeskkonda rahuneda ega paiska mingeid päevaprobleeme tema õlgadele. Kõik võib oodata. See on tema hetk end laadida. Pakun talle midagi juua ja tavaliselt on ka õhtusöök kohe valmimas. Selle asemel, et hakata mängima väsimuse võitlust või üritada tõestada, et oled ka ja veel rohkem väsinud, poe parem ta kaissu ja kaisutage hetkeks diivanil. Lõõgastage end koos, kui mõlemal on olnud raske päev. Naised, austage mehe õigust olla väsinud. Kui annate mehele kasvõi natukene sellist austust ja märkate tema väsimust, kuulate tema päevast ja olete tema jaoks olemas, näete, et juba mõne minuti pärast pakub ta ISE, et läheksite puhkama. Ta pakub ise oma abi, sest ta teeb seda armastusest naise vastu. Ja mis kõige tähtsam - ta ei tee seda vastu tahtmist, vaid rõõmust, sest tulles koju rõõmsameelse naise ja lustliku lapse juurde, tekib ka temas rõõm. Austatud mees teeb kõike oma naise heaks ja ei talu näha oma naist väsinuna.