2.02 avaneb portaal, mis aitab realiseeruda unistustel

Praegu on liikvel palju üleminekuenergiat, mis tuleb Maale ja me võime tunda uutset energiat ning ka täiesti erinevalt selle tulekule reageerida. Sagedused jätkavad oma kasvu ja nad toovad endaga kaasa valguskoodid.

Sellel aastal meid ootab ees veel palju uuendusi. Käesoleva hetke ja kevade päikesepöörde vahele jäävad energiad on eriti kõrged. Äsja olnud täiskuu lisas omalt poolt võimsat energiat. See oli selle aasta esimene täiskuu, mis on seotud tule stiihiaga.

Praegu on tähtis olla oma elu juht. See on kõige energeetilisem periood, milles inimene on võimeline tundma innustust ja energia juurdevoolu. Tuleb õppida kuulama iseennast, oma sisemist jõudu ja tarkust. Tõeine maagia on Sinu sees!

Algamas on periood, mis käivitab juba praegu kevadpuhastuse, mil me saame kergelt asju lõpetada ja ka lahti lasta inimestest, kellest tugevalt hoiame kinni. Ole ettevaatlik oma mõtetega ja sõnadega, need võivad kiiresti täituda.