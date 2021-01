Tänane Lõvi sodiaagimärgi täiskuu toob kaasa dramaatilisust ja kirglikkust

Ühest küljest võib täiskuuaeg olla raske, teisalt aga annab see erakordse võimaluse oma ellu värskendavaid muudatusi tuua. See on lahti laskmise aeg - nüüd on sobiv moment vabanemaks sellest, mis on oma aja ära elanud. On õige hetk lasta lahti vanast ja halvast, lõpetada koormavad suhted, vabastada hirm ja valu. Järgnev kahaneva kuu periood aitab praegu tehtud otsused täide viia, puhtamaks ja vabamaks saada.