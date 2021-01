Just need on asjad, mis kiirendavad vananemist!

Piira ka antibiootikumide võtmist. Paljud võtavad neid, kui pole tarvis - köha ja nohu on klassikaline näide. Antibiootikumid ründavad ainult baktereid, aga köha ja nohu põhjustavad viirused, nii et need ei mõju sümptomitele kuidagi, ent igal talvel paluvad tuhanded inimesed arstidel neid välja kirjutada. Hea uudis on see, et kasvav antibiootikumide resistentsus tähendab, et arstid kirjutavad antibiootikume välja vaid äärmisel vajadusel. Nii et kuula arstide nõuandeid ja kasuta antibiootikume ainult siis, kui need on olulised infektsiooniga võitlemiseks.