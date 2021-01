Pane tähele! Need on kolm sodiaagimärki, kes kipuvad olema üsna külma südamega

Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)

Neile on tähtis saavutada endale seatud eesmärke ning oma ambitsioonide täitmiseks ei kõhkle Kaljukitsed minna ka üle teiste inimeste tunnete. Paljud nende abivalmis teod ja sõbralikkus on ajendatud tihtipeale omakasust. Ei, nad ei ole täiesti südametud, kui nende enda vajadused on kaetud, siis võivad nad olla ka üsna lahked. Kuid ära kunagi looda, et Kaljukits enda sügavamaid tundeid sulle niisama avaks. Ta pigem kahtlustab, et võid teda ära kasutada või tema hea idee ise töösse panna. Samuti ei tasu loota, et olles tema tundeid haavanud, ta sulle andestab. Isegi kui andestab, siis kindlasti ei unusta.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Võib kõlada uskumatult, et see tundlik ja emotsionaalne veemärk on külma südamega. Kuidas nii? Aga just selle tõttu, et Vähi tunded käivad ülikiirelt üles ja alla. Ta võib kergesti solvuda ja tühisematki asja hinge võtta. Kuna Vähi süda on korduvalt elu jooksul murdunud, siis on ta õppinud pettumusi ennetama ning ründab ise esimesena. Tema suust võib kuulad salvavaid märkusi või küünilisi tähelepanekuid. Seda kõike selleks, et näidata end tugevama ja sitkemana kui ta on. Selline asi võib aga pikapeale Vähile endale halvasti mõjuma hakata. Lahenduseks oleks leida tasakaal liigse emotsionaalsuse ja kalkuse vahel.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)