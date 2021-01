NÄDALA TAROSKOOP | Ees ootavad viivitused ja takistused, kuid kannatlik meel suudab need võita

Tervise osas tuleb nüüd leida enda jaoks sobivaid lahendusi, kuidas end piisavalt liigutada, tervislikult toituda ning stress eemal hoida. Sa tunned, et pinge on õhus ning kohati kipud ka väsimusest kogema peavalusid või nõrkustunnet. Luba endale tavalisest enam puhkust. See laseb sul oma akud taas täis laadida ja edasi minna. Kui piitsutad end pidevalt tubli olema ja pingutama, siis võid end leida hoopis läbipõlenuna. Suhtu endasse armastuse ja austusega ka siis, kui sa ei ole just oma tippvormis. Hoolitse enda eest nii nagu sa hoolitseksid endale kalli inimese eest.

Tööalaselt liiguvad asjad edasi, kuid kõik võtab tavapärasest kordades rohkem aega. Viivitused ja edasilükkamised on sel nädalal üsna tõenäolised. Tasub varuda kannatlikkust ja rahulikku meelt, et säilitada positiivsust. Omalt poolt peaksid siiski näitama end parimast küljest ning leidma viise, kuidas keerulistest oludest enda jaoks parim võtta. Raha osas võid tunda muret ning ärevust, kuid mingeid läbimõtlematuid samme teha ei tohiks. Kõik finantsotsused võta vastu korralikult kaalutledes ning igasuguseid laene väldi.

Suhete osas oleks nüüd hea teha reaalsuskontroll. Kui sa oled õnnelik oma armuasjade hetkeseisuga, siis jätka samas vaimus ning naudi tänutunde ja rahuloluga ilusaid hetki. Kui oled juba mõnda aega rahulolematu, siis tasub nüüd võtta ette kas selgitav vestlus partneriga või lihtsalt mõtiskleda, et mis on see, mis sind häirib ja mille tõttu sa tunned, et ei suuda õnnelik olla. Praegu selgub tõde üsna hästi, kohati lausa liigagi teravalt või valusalt. Kuid jällegi, ei tasu kinni jääda negatiivsesse, vaid kasutada selgunud infot õppimiseks, kasvamiseks ja tulevikus samade vigade tegemise vältimiseks.

Nädala kaartideks on sauade äss ja karikate viis. Nüüd joonistub eriti selgelt välja, et see, kuhu ja millele sa oma tähelepanu suunad, määrab ära, milline saab olema reaalsus. Praegu on head võimalused alustada uusi asju, jätta oma aja ära elanud suhted ja käitumismustrid selja taha ning liikuda edasi. Kõige olulisem on sättida oma mõtted õigele rajale. Igaüks leiaks alati ju midagi, millega ei saa rahul olla või mis ei tee rõõmu, kuid samas on ka kõigil asju, mis teevad rõõmu ja mille üle saab tunda tänutunnet. Vali nüüd hoolikalt, kuhu suunas sa oma mõtetega liigud.

Nädala kaardiks on keiser. Sinu elus kerkivad esiplaanile teemad, mis on seotud juhtimise, võimu ja ambitsioonidega. Nüüd saavutad parimaid tulemusi siis, kui planeerid hoolikalt oma ettevõtmisi, järgid ettekirjutatud reegleid ja panustad kogu oma jõu ja võimu. Vältida tuleks liigset jäärapäisust ja kangekaelsust. Hoia oma meel avatud uutele ideedele ja paindlikele lahendustele.

Nädalat iseloomustab sauade kuus. Oled teel millegi suurepärase poole. Sind ootavad ees positiivsed uudised ning asjad laabuvad sinu poolt soovitud viisil. Kasuta praegust aega selleks, et nii töö- kui eraelus edasi liikuda. Nüüd on sulle abiks lisaks sinu enda teotahtele ja hingejõule ka universumi energiad.

Nädala energiad võtab kokku armastajad. Esiplaanil on jõuliselt armastuse ja suhetega seotud teemad. Nüüd on aeg valikute tegemiseks. Selleks, et saada midagi või kedagi, pead sa loobuma oma elus millestki muust. Kõike lihtsalt ei saa ja kõike pole ka vaja. Mõtle enda jaoks selgeks, mis või kes on see, mille poole su süda tõeliselt igatseb. Kui oled õigel rajal, siis ei vaja sa palju, sa vajad lihtsalt seda "õiget".

Nädala kaardiks on mõõkade kümme. Nüüd tasub sul olla tähelepanelik ja hoolikalt kaaluda, keda tasub usaldada ja keda mitte. Ära usu pimesi seda, mida räägitakse, kui sinu süda ütleb sulle midagi muud. Praegu võivad suhted kergesti konfliktseks minna, seepärast mõtle enne hoolega kui midagi ütled. Ka mõned uksed võivad nüüd sinu elus sulguda, sest üks või teine eluetapp on ümber saanud. See aga ei tähenda lõppu, vaid pigem vastupidi.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)

Nädala võtab kokku mõõkade üheksa. Ära lase ärevusel ja muretsemisel üle pea kasvada, vaid katsu vaadata lähemalt, mis on selliste ebameeldivate tunnete põhjustajaks. Pea alati meeles, et sa ei saa küll kontrollida elu käike või teiste inimeste tegusid, kuid sul on alati võimalik valida, kuidas neile reageerid. Vaata üle oma suhtumine ja leia alati kõiges midagi positiivset.

Vähk (22. juuni - 23. juuli)

Nädalat iseloomustab saatan. Sel nädalal tasub hoolikalt jälgida, et sa ei satuks kiusatustesse, millele järgi andes võib sind hiljem tabada suur pettumus ja kahetsus. Sa tunned, et pole oma otsustes läbinisti vaba ja sõltumatu. See tunne on petlik, sest tegelikult oled ainult sina ise see, kes oma elu kulgu kontrollida ja suunata saab. Eriti tähelepanelik ole oma rahaasjade osas.

Lõvi (24. juuli - 23. august)

Nädala kaardiks on sauade seitse. Tajud nüüd rünnakuid enda suhtes ümbritsevast maailmast, mille sihtmärgiks on sinu vaated ja veendumused. On võimalik, et satud vaidlustesse ja mõned inimsuhted pingestuvad. Kui oled endas kindel ning suudad säilitada sisemise rahu ja stabiilsuse, siis suudad praegusest olukorrast ilma kaotusi kandmata välja tulla.

Neitsi (24. august - 23. september)

Algavat nädalat iseloomustab narr. Oled spontaanne ja avatud uutele kogemustele. Suudad mängleva kergusega hakkama saada kõigega, mida elu su teele toob. Sa ei lase end liigselt mõjutada ei elu positiivsetest ega negatiivsetest aspektidest, vaid keskendud käesolevale hetkele ja iseenda tõele.

Kaalud (24. september - 23. oktoober)

Nädala võtab kokku sauade neli. Sind ootab ees väga hea nädal, kus tunned, et suudad nii mõndagi oma unistuste täitumise osas ära teha. Oled oma lähedastega ühel lainel ja just head inimsuhted on need, mis sind paljuski edasi aitavad. Suudad end tavapärasest rohkem avada ja julged näidata oma nõrkusi ja tugevusi. Just sinu siirus, avatus ja julgus on see, mis sel nädalal sind igal elualal kenasti edasi viib.

Skorpion (24. oktoober - 22. november)

Nädalat iseloomustab mõõkade kaheksa. Kui tunned, et oled kitsikuses või muretsed millegi pärast üleliia, siis nüüd on aeg vaadata üle oma uskumused, emotsioonid ja käitumismustrid. Kui sa soovid oma elus muutusi teha, et end paremini tunda, siis alusta alati iseendast. Kui suudad iseennast tasakaalu viia, siis märkad, et elu sinu ümber muutub justkui iseenesest harmoonilisemaks.

Ambur (23. november - 21. detsember)

Nädala kaardiks on saatuseratas. Oled nüüd olukorras, kus pead tegema valikuid ja vastu võtma õigeid otsuseid. Ainult nii saad oma saatuseratast panna pöörlema positiivses suunas. Kaalu hoolega oma samme, vajadusel võta endale järele mõtlemiseks ja aru pidamiseks aega. Oma otsuste langetamisel pead toetuma mineviku kogemustele.

Rõõmsat ja rahulikku nädalat!