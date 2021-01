Rahvakalendri järgi on täna paavlipäev ehk talve keskpaik

Paavlipäeva ilm ennustab suveilmu: kui paistab päike, siis saab sel aastal olema päikseline ja soe suvi ning hea saak. Kui ilm on pilves, tuuline ja sajune, siis ootavad ees haigused ja vihmane suvi.

Usuti, et igasugune villasetöö oli keelatud, kuna see pidi tooma halba õnne. Kehtis veel pühkemete väljaviimise keeld - sinna kohta, kuhu need viiakse, tekib suvel palju usse.