Alkeemia lugemisnurk | Kaassõltuvuse kütkeis: mida vähem sa reageerid teiste arvamustele, tujudele või tunnetele, seda vabamaks sa saad

Me ei pea ära andma oma õigust sündmustest ja inimestest mõelda ega nendega seoses midagi tunda. Seda ei nõua meilt keegi. Me ei pea kõike (iseennast, sündmusi ja teisi) nii tõsiselt võtma. Me puhume asjad liiga suureks - oma tunded, mõtted, teod ja vead. Sama teeme me teiste inimeste tunnete, mõtete, tegude ja vigadega. Ütleme endale, et üks või teine juhtum on kole, hirmus, täielik tragöödia, maailma lõpp. Paljud asjad võivad küll olla kurvad, koledad, hirmsad, traagilised, aga ainus maailma lõpp on see, kui kunagi tõesti maailma lõpp peaks kätte jõudma. Tunded on küll tähtsad, aga nad on siiski ainult tunded. Mõtted on tähtsad, aga nad on ikkagi ainult mõtted - me kõik mõtleme igasuguseid asju ja mõtetele on omane muutuda. On tähtis, mida me ütleme ja teeme ning ka see, mida teised teevad ja ütlevad; see on tähtis, kuid kogu maailm ei sõltu kellegi jutust või tegudest. Ja kui on tõesti väga oluline, et miski peab tehtud või öeldud saama, siis ära muretse: küll ta juba saab.