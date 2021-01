Nipid, kuidas muuta suudlus tõeliselt unustamatuks kogemuseks

Butleri ülikooli psühholoog ja teadusdoktor John Bohannon uuris 500 inimest selleks, et võrrelda mälestusi elu tähtsündmustest (kaasa arvatud süütuse kaotamine) ning esimene suudlus osutus kaugelt kõige olulisemaks. See oli "uurimuses osalevate inimeste kõige eredam mälestus". Ta väidab, et inimestel oli meeles 90 protsenti pisiasju, sõltumata sellest, kui ammu see sündmus inimese elus aset leidis.

Et asja veel hullemaks teha, võib lisada, et evolutsioonipsühholoog Gordon Gallup Albany ülikoolist leidis oma töös, et 66 protsenti naistest väidab, et on mõne suhte eos lõpetanud, kuna esimene suudlus ei olnud hea.

Mis on siis see, mis ühes suudluses nii olulist on? Vaatame asjale sellise nurga alt: huultel on tohutult palju närvilõpmeid ning seetõttu oodatust suurem ühendus aistinguid ja taju määrava ajukoorega. Õige suudlus stimuleerib neid närvilõpmeid ja vallandab naise ajusse suure hulga heaoluhormoone. Kui sa suudad närvilõpmeid sütitada, tunneb naine, nagu ta oleks joonud klaasi ülikallist šampanjat. Kui sul see ei õnnestu,võid samahästi nägemist öelda.

Mis suudlust puudutab, on asi vaid keemias, ning nagu feromoonide puhulgi, on vaid kaks võimalust: te kas sobite või mitte. Küll on aga olemas viise, kuidas suurendada tõenäosust, et teie esimene suudlus vastastikuse sädeme süütab.

Suuhügieen. Kui sa oled äsja söönud karbi sardiine küüslauguleiva ja Brie' juustuga, ehk ei tasu kohe suudlema tormata? Naiste lõhnataju on väga terav ja see pole üldse nummi, kui sa haised millegi ebameeldiva järele.