Raha jälgedel: muistsed eurooplased arveldasid pronksvõrudega

Raha on tänapäeva inimühiskonna loomulik osa. Sellena käibivad paberid ja mündid on standardiseeritud ehk neil on kindel kuju, materjal ja kaal. Varasemate tõlgenduste põhjal on tänapäevases mõttes rahast keeruline rääkida, sest muistsel ajal ei pidanud inimesed oma vääringute mõõtude üle nii täpselt arvet.