Sul on pidev stress? Siin on praktilised nipid, millega saad muuta oma meeleolu rahulikumaks ja enesetunnet paremaks

Huvitaval kombel on uuringud näidanud, et inimestel, kes muretsevad oma stressi pärast, on telomeerikahjustused suuremad kui neil, kellel on küll stressi, aga kes sellepärast ei muretse. See viibki mind kenasti järgmise punkti juurde.

Stressirikkal ajal tõuseb organismis kortisoolitase, aga kui kortisool on kõrge, jääb insuliin madalale, niisiis on sul vereringes suhkur, kui peaks vaja olema ära joosta või rünnakule vastu astuda. Ent ära unusta, et suhkur muudab naha otseselt vanemaks glükatsiooni kaudu (glükoos kinnitub kollageenikiudude külge) ja AGE tootmise kaudu. Stress viib tasakaalust välja ka östrogeeni ja progesterooni, mis võivad nahale negatiivset mõju avaldada. Ja sellel on hävitav mõju neerupealistele, mis kontrollivad suurt osa meie hormoonide tegevusest.

Kortisool, mida stressi ajal toodetakse, muudab naha õhemaks. Samuti nõrgestab see naha kaitsevõimet ning muudab selle tundlikuks ja ärritunuks. Suureneb rosaatsea risk ning nahk pole hästi niisutatud. Iroonilisel kombel võib stressi ajal suureneda ka rasu tootmine, mis tõstab akne riski. Stress ahendab ka veresooni, nii et nahk on kahvatum ja lõtv. Kuna keha suunab energia olulisemate ülesannete täitmisele, aeglustub rakkude uuenemine. Peale selle tekitab stress kulmude vahele kortse. Krooniline kulmukortsutamine, mida me loomulikult teeme, kui oleme millegi pärast mures, tekitab nahale volte ja põhjustab aja jooksul püsivad kortsud.

Täisteraviljad ja tumerohelised lehtköögiviljad on ka suurepärased magneesiumiallikad . Magneesium on veel üks vajalik toitaine, eriti stressi ajal. Kui peaksin nimetama toitainete seast oma lemmiku, siis oleks see magneesium. Kui magneesium oleks mees, siis ma abielluksin temaga - ja me ei lahutaks kunagi, sest ma oleksin nii rahulik ja rõõmus ning iga päev oleks nagu pühapäevahommik! Miks on magneesium nii hea? See on väga oluline, et organism oleks terve ja rahulik. See aitab kehal füüsiliselt lõdvestuda, vähendades samas ärevust. Kui sul on väga kõrge stressitase, siis on magneesium nagu rüütel valgel hobusel, kes tuleb sind päästma. Püüa kaasata oma toidusedelisse magneesiumiallikaid või võta toidulisandit. Sa vajad 200-1000 mg magneesiumi päevas (kui su seedimine läheb korrast ära, siis vähenda annust - see on märk, et võtad magneesiumi rohkem, kui su organism vajab). Kõige parem on võtta seda enne und, sest see aitab sul magama jääda.

Söö aeglaselt - pea meeles, et kiiresti söömine takistab korralikku seedimist ning viib organismist toitained välja. Ära loobu teraviljast. See on asi, mis sageli inimesi üllatab - nad arvavad, et soovitan neil loobuda kõigist süsivesikutest. Minu meelest ei tohiks gluteenil põhinevad teraviljad ning suhkrurikkad, kõrge GI-ga rafineeritud süsivesikud su toidusedelis mingit rolli mängida, aga gluteenivabad täisteraviljad sisaldavad palju B-vitamiine, mida organism vajab, et olla tasakaalus. Stressi puhul jääb neid väheks ja väga olulised on kõik B-vitamiinid :

Stressiga võitlemise põhimõte pole mitte see, et eemaldad selle oma elust, vaid õppimine, kuidas stressiga toime tulla, sest alati pole võimalik sellest vabaneda. Stressi põhjused on sageli täiesti kontrollimatud, nagu näiteks ärritav ülemus, rong, mis jääb hiljaks, tähtis koosolek või see, mis toimub majanduses - aga meie kontrolli all on see, kuidas stressirikastele olukordadele reageerida ja mille stress su kehas vallandab.

Proovi stressi leevendavaid toidulisandeid

Magneesium ja kalaõli on juba tuttavad. Aga mõned meeldivad mulle veel.

• Kuldjuur. See on adaptogeenne taim, mis tähendab, et see teeb, mida su keha vajab - kui vajad energiat, siis see annab energiat, ja kui on vaja rahustada, siis teeb see seda. Kuldjuur on stressiga võitlemisel väga tõhus, sest rahustab närve, ilma et vähendaks energiat või muudaks sind loiuks või uniseks. Minu patsiendid armastavad seda ja ütlevad, et see on ideaalne "pulbitseva stressi" puhul - kui kõik justkui mataks sind enda alla ja sa ei suuda selgelt mõelda. Kuldjuur tundub seda tunnet vähendavat ja aitab sul saavutada mõtteselguse, et jaksaksid hästi tegutseda. Võta 200 mg üks või kaks korda päevas enne hommikueinet ja lõunat, kui oled stressis. Kui tunned, et põletad küünalt kahest otsast, võid suurendada annust 600 mg-ni.

• Ashwagandha. Teine adaptogeenne taim on eriti hea muretsemisest tuleneva stressi leevendamiseks. See on väga rahustav - uuringud on näidanud, et see mõjub sama tõhusalt kui mõned tavalised ärevusevastased ravimid. Samuti alandab see otseselt kortisooli. Võta 600-1000 mg päevas, kui sul on stressi sümptomid. Ma kombineerin sageli kuldjuurt ashwagandha ja veel ühe taime ženšenniga, mille annus on 100-200 mg standardiseeritud ekstrakti.

• Fosfatidüülseriin. Kui sul on ees stressiperiood - sa tead, et see on tulekul, ega saa seda vältida, aga tahaksid pisut vähendada kahju, mida see su kehale tekitab -, siis on see õige toidulisand. See on kortisooli lokaator ja takistab selle tootmist reaktsioonina pingele. Pea meeles, et kortisool on väga oluline hormoon ja sa vajad seda õiges koguses: liiga vähe, ja sa oled loid, liiga palju, ja sa kurnad end ära - fosfatidüülseriin aitab neid ilminguid reguleerida. Võta 400 mg päevas.

Ära mõtle olukorda hullemaks