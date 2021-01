Mari Metsallik: Inimese mõte on maailma kõige tugevam jõud

Aastaid tagasi oli väga populaarne rääkida needustest. Inimesed maksid hirmsaid summasid, külastades selgeltnägijaid ja rääkides neile oma probleemidest, lootes kuulda, et keegi on neile needuse peale pannud. Iga probleem, haigus ja halb tuju oli kellegipoolne needus . Tänapäeval ei ole asi kuigi palju muutunud. Needuse asemel räägitakse, et igal sammul manipuleerivad meiega tumedad jõud, meid rünnatakse ja tahetakse allutada nii ööl kui päeval igasuguste erinevate deemonite poolt. Isegi meie mõtted ei ole meie enda omad, vaid need on pähe pannud maavälised jõud. Leitakse igasuguseid ettekäändeid, et lükata vastutus kellegi teise õlgadele.

Kes suudab manipuleerida inimese mõttega? Meid hirmutatakse, et meie mõtteid mõjutatakse, muudetakse ja suunatakse oma tahtmise järgi mis iganes maiste või maaväliste energiavormide poolt. Kuid me teame ju, et inimese mõte on maailma kõige tugevam jõud. Jumal andis meile meie loovad mõtted. Kas me vahel üldse mõtiskleme nende sõnade tähenduse üle? Kui inimese mõte on universumi kõige tugevam jõud, siis ei saa olla kedagi sellest tugevamat, kes seda jõulist, loovat mõtteenergiat suunata võib, kui me just ise seda pimedusse ei suuna. Me teame, et mõtted ei kao ilmaruumist kuhugi, sellepärast on oluline vastutada oma mõtete kvaliteedi eest, sest need jäävad meie ümber hõljuma.