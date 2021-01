Alexis Varnum: siseneme energeetilisse ruumi, kus rollide mängimine lõpeb

Vahest Sa teed seda, sest oled harjunud ja ei märkagi. Näiteks sageli me ei suuda vabaneda harjumusest olla kõikide jaoks hea inimene, kuid sisemiselt me seda ei soovi ja sellises suhtlemises pigem kaotame oma energiat. Siin tuleb mõista, et Sa oled välja kasvanud klatšist, süüdistustest, kaebustest elu üle, pretensioonidest ja muust. Selleks, et kinnituda uuel tasemel ja mitte osaleda inimeste provokatsioonides, vajad Sa aega selleks, et mitte suhelda inimestega, kes on madalates energiates. See on vältimatu etapp, mida Sa pead läbima teel iseenda poole. Pole hirmutav jääda üksinda, sest pärast kui Sa oled kindel enda positsioonis ja oled hingeliselt kellegagi seotud, siis elu viib teid taas justkui juhuslikult kokku. Sa avastad, et ühtäkki on kergem suhelda, Sa ei pea valima, millest tohib rääkida ja millest mitte. Sina ise, olles uutes energiates, oled tugevam ning Sa ei pea teesklema ja vanu rolle mängima. Seega Sa võid alati rahulikult öelda: "Ma ei soovi seda arutada või sellest rääkida".

Peamine on see, et sa suhtled, kuid samas ei oota midagi. Sa ei pea kellelegi midagi tõestama. Kui Sa üritad teist inimest mõjutada, siis sellest tekivad solvumised. Tihti olles suhtes, naised on ohvrid ja elavad selles rollis aastaid. Miks naised elavad selles seisundis? Põhjuseks on armastuse puudumine enda vastu ja ka ohvrirolli varjatud kasu. Naine ohverdab ennast, kannatab olles suhtes vägivaldse mehega ja sellistes suhetes tihti on olemas oma boonused. See, mida naised, olles sellises suhtes nimetavad kannatlikkuseks ja ohverdamiseks on tegelikult egoism. Selle aluses pole kaastunne inimese suhtes, vaid hirm midagi kaotada.