Sinu ilu saladus: paku oma nahale lisatoitu

Lisaained nahale

Kollageen

Hüdrolüüsitud kollageen sisaldab väga väikesi kollageeniosakesi, mis aitab neil paremini pärisnahka jõuda. Uuringutes on selgunud, et naised, kes võtavad päevas 2,5 g hüdrolüüsitud kollageeni, vähendavad kortsude sügavust märkimisväärselt (vähemalt 20 protsenti) kaheksa nädala jooksul.

Alfa-lipoehape

See on väga võimas ja haruldane antioksüdant, sest on nii rasv- kui vesilahustuv, mis tähendab, et see võib tõhusalt siseneda erinevatesse naharakkudesse, mis võitlevad vananemise vastu seal, kus see algab. Alfa-lipoehape võitleb ka põletikuga, aga selle tõeline võimsus tuleneb sellest, et see peatab kollageenikiudude jäigastumise, mida põhjustab suhkur. Ma soovitan võtta 80 mg päevas.

Suukaudsed antioksüdandid

Need aitavad efektiivselt neutraliseerida mis tahes vabu radikaale organismis. Kui kasutada neid lokaalselt, siis mõjub see väga hästi nahale, aga suukaudselt võetuna imenduvad need vereringesse läbi soolestiku seina ning jõuavad nahani seestpoolt. Vananedes meie naha uuenemise protsess aeglustub ja selline suukaudne lisatoetus annab meile vajalikku abi. Aga pea meeles, et oluline on võtta antioksüdante sellises kombinatsioonis, mis toetab nende koostööd, niisiis soovitan ma võtta 1000 mg C-vitamiini, 800 IU E-vitamiini ja 5000 IU A-vitamiini. Kui ma annan neid inimestele sellises kombinatsioonis, siis muutub nende nahk kõigest nelja kuuga säravamaks ja on hästi niisutatud.

Märkus: kui sa võtad A-vitamiini mingil teisel põhjusel, siis ära annust kahekordista - A-vitamiini tase üle 10 000 IU päevas võib olla mürgine. Kontrolli teisi toidulisandeid, mida sa võtad, et sa ei ületaks kogemata teatud piiri.

Hüaluroonhape