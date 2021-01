Käes on uus ajajärk: talumise ja reageerimise asemel tuleb looma hakata

Kaose tühjuses näeme selgelt läbitud etapi puudujääke ja selle jätkusuutmatuse põhjuseid, kõik mis oli varjatud saab nähtavaks. Kaos on aus ja eelistusteta, ta peegeldab kõike erapooletult. Kaoses on olemas kõik võimalikkused, tohutu loomepotentsiaal. Vaid muutustega leppimine annab turvatunde. Nüüd on eesmärgiks muundumine ja ümberkujundamine, mitte parandamine. Uus kvaliteet on nüüd meie endi teha. On aeg hakata looma tuleviku struktuuri.

Kõigepealt on vaja võtta aega vaadata peeglisse, enese sisse. Vaata üle ja teadvusta oma tunded, suhted, kuuluvus. On aeg võtta oma pea liiva alt või pilvedest välja, teha silmad lahti ning võtta vastutus oma elu, tervise ja valikute eest. Nii kollektiivselt kui ka indiviididena on meil vaja tulla välja ohvriseisundist, lõpetada süüdistamine, vastandamine, hinnangute andmine. Vaata, kus sa omadega praegu oled ja kas see on see, kus sa olla tahad ning mõtle kuhu sa tahad edasi minna.