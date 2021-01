NÄDALA TAROSKOOP | Hoia end äärmuslike emotsioonide ja kurnatuse eest

Nädala kaartideks on karikate kuninganna ja mõõkade viis. Nüüd on oluline pöörata endale ja oma lähedastele piisavalt positiivset tähelepanu. Ei ole oluline, kes sa oled või millises seisus sa oma eluga hetkel oled, igal juhul vajad sa praegu ise toetust ja armastust ning võiksid pakkuda ka end ümbritsevatele inimestele hoolimist ja mõistmist. See on oluline selle tõttu, et praegu tunned kohati väga vastakaid tundeid, nii üleüldiselt elu ja olukordades suhtes, kui ka mõne inimese suhtes. Enne kui neile tunnetele reageerid, võta endale aega, et pisut jahtuda ja rahuneda. Võid märgata, et nii mõnegi asja osas kerkisid sinus esile tugevamad emotsioonid, kui olukord seda nõuab. Ära torma igasse lahingusse, mille tekkimist märkad. Vali hoolega, millele reageerid ja mille osas jääd kõrvaltvaatajaks.

Suhete osas tasub nüüd oma emotsioone jälgida ning jääda võimalikult realistlikuks. Võib tekkida olukord, kus hindad oma tundeid üle ning lased end joovastusest liigselt kaasa haarata, samuti võid ka negatiivselt üle reageerida ning seetõttu on konfliktid kerged tekkima. Pigem hoia tagasihoidlikku joont, ära võta kõike isiklikult, ära mõtle asju suuremaks kui nad on (nii negatiivses kui positiivses mõttes). Kui tunned, et mingid suhtealased teemad on häirivad ning pead neid oma partneriga arutama, siis rahulikkus ja ausus on võtmesõnad, millest lähtuda.

Rahaasjades jätkub keerukas periood, kus tasub pigem olla kokkuhoidlik ning võimaluse korral ka oma kulusid vähendada. Tööalaselt tasub olla tähelepanelik, et mitte sattuda ebaauses ohvriks või lasta end kaasa tõmmata intriigidesse. Samas võid sel nädalal saada ka mõne hea uudise, mis lubab lähitulevikus sinu majanduslikul olukorral paraneda.