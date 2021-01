12 asja, mida naised meestelt ilma küsimata ootavad

Naised armastavad kõrvadega ja mehed silmadega, teavad väita nii mõnegi rahva ütlused. Naised tõesti soovivad kuulda ilusaid sõnu, kuid ainult siis, kui need ei ole kleepuvad ja vastikult imalad kallates naist üle siirupiveega selliselt, et ta hing kinni jääb. Päevas vähemalt korra peaks mees naisele ütlema, et ta teda armastab ja hoidku selle eest, kui selle tõsise sõnumi edastamine on võlts või mänglev. Armastus on tõsine asi, nii, et mehed, harjutage, kuidas naisele otse silma sisse vaadates talle ilusasti ja südamlikult öelda: "Kallis, ma armatan Sind!" Nalja võib mees muul ajal teha!

Naised muudavad meelt, seega kui ta Sulle on vastanud "ei", siis võib ta vastata peale kolme küsimust samal teemal "jah, muidugi". Naised omavahel suhtlevad just nii. Sa kindlasti tead, kuidas naised üle hoolitsevad - küsivad mitu korda, et kas Sa nüüd juba sooviksid süüa/ juua, kuigi oled just äsja vastanud "ei".

Mees peaks märkama, kui naisel on külm, küsima kas tal on raske kõrgete kontsadega pikka matka ette võtta jms. Pisidetailide märkamine ja nende mingilgi moel lahendamine naisele kasulikus suunas, ilma virisemise, vingumise ja õpetamiseta, on imeline hoolitsuse väljendamine.

4. Uhkustunne

Mehed ei saa nõuda naiselt, et naine neid kiidaks ja nende üle uhke oleks ilma, et nad selleks põhjust annaks. Käsklus: "Ole minu üle uhke ja kiida mind!" naiste puhul ei toimi. Tee ikka selleks midagi, et naine saaks Sinu üle uhke olla. Iga naine särab, kui ta saab uhkusega teistele naistele rääkida, et tal on kodus armatav ja hoolitsev mees, kes toob vähemalt korra kuus lilli, viib ta vähemalt korra kuus restorani, kaks korda nädalas taevasse, teeb igal pühapäevahommikul pannkooke, aitab tube koristada jne. Lisaks sellele vaata, milline on Sinu kehahoiak ja kõnnak, millist soengut eelistad ja kas Sinu riided on piisavalt kenad ja puhtad. Kas oled soliidne ja mehelik? Milline rõõm on naisel kõndida kenasti riides, hoolitsetud meheliku mehe kõrval. Vau! Seda naised tahaksid...

5. Viisakus

Kui mehed on omavahel, siis asenduvad sidesõnad tihti vandesõnadega. Naistele üldjuhul ei meeldi vandumine ja ropud naljad. Erandid kinnitavad küll reeglit, kuid parem jäta kõikvõimalikud "karvased" meeste seltskonnas suhtlemiseks. Pea meeles, et Sa pead olema naise arust laste jaoks eeskujulik isa. (Sündimata lapsed kaasa arvatud!)

6. Mehelikkus

Ole mees! Ei mingit edvistamist, liigset lobisemist tühjast-tähjast. Väldi naiselikke rõivaid ja jalanõusid, rõhuta laiu õlgu, tee trenni. Naistele meeldivad mehelikud mehed - isad, kangelased... Tee kõneharjutusi, kui toonid liiga kõrged, pane selga mehelikkust rõhutavad riided, käitu tasakaalukalt ja soliidselt.

7. Kaitse

Naistele meeldib tunda, et nad on mehe poolt kaitsud ja hoitud. Kui loodus on Sind õnnistanud suure kasvu ja tugeva kehaehitusega, siis tea, et oled juba priviligeeritud. Kuid mitte ainult tugev füüsis ei tee mehest meest. Naine peab tundma, et Sa oled tugev ja tark ning suudad teda kaitsta nii füüsilise kui emotsionaalse rünnaku eest. Naisel on vaja olla nõrk ja naiselik, kuid vaid tugeva mehe kõrval saab ta seda enesele lubada.

8. Kindlustunne