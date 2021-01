Need on neli sodiaagimärki, kes leiavad aastal 2021 suure armastuse

Kaksikute juhtplaneet Merkuur siseneb Veevalaja märki, mis paneb selle sodiaagimärgi esindaja seadma endale uusi eesmärke ning kontakti otsima ja tutvuma uute inimestega. Sel aastal on Kaksikute elus algamas just suhete osas uus peatükk, mis laseb ellu saabuda südant täitval armastusel. Tähed soosivad lisaks erutavatele tutvumistele ning romantilistele õhtutele ka pikaajalise suhte loomist, mis peab vastu ajaproovile ning võib olla alguseks lausa elu armastusele.

Lõvide jaoks on aasta 2021 suurepärane selleks, et luua pikaajalisi suhteid nii eraelu kui ka töö osas. Aasta algus peaks tooma suure portsu värsket energiat ja tegutsemistahet, mis avaldub paljudel selles, et lõpetatakse mittetoimivad ja vinduvad suhted selleks, et alustada puhtalt lehelt. See annab võimaluse ilma mineviku taaka kaasa vedamata avada oma süda ja lubada sisse suurel ja võimsal tundel.