Tänase aja eesmärk on energiate lahutamine – et inimesed ei oleks seal, kus nad olla ei saa. Et inimesed oleksid taas ühendatud koha, aja ja maaga seal, kus on nende aeg olla. Tasakaalupunkti asukoha vahetus on Inimeste Maailma muutumine ja muutmine, on tasakaalustumise ja tasakaalustamise aeg. Inimeste sees on hirm, sest nad ei tea vastuseid. Inimesed tunnevad viha - nemad ei saa olla vabad, sest nemad peavad olema vangid. Vaatenurga vahetus – Inimene on vaba, sest ta ei ole enam teiste inimeste energiate segaduse sees vangis. See, mis seal, suure Maailma sees toimub, on inimeste sisemise segaduse peegeldus – hirmust tulenev enesekaitse, vabaduse püüd ja alla heitmine. Inimese näiline vabadus on võimalus ära minna sellest kohast, kus avatuna olles, puudutavad tema vastu ja pihta veel lahendamata teemad. Inimesele on antud aeg tegeleda sellega, mis on nähtavalt ja tuntavalt olemas – iseendaga – ise enda elu elamisega. On aeg pöörata oma pilgu suunda selleks, et vahetada vaatenurka - tormava ja värvilise Maailma asemel on aeg vaadata enese sisse - olla kohal enese sees. Maailm ei ole see koht, mille sees on Inimese elu vastused - Inimene ise on iseenda allikas. Avades oma meeled ja tunnetades on Inimene osa kõigest - on mõistmine ja teadmine - on oma elu ja aja vastuvõtmine, kirjutab Marianne Umborg oma blogis.