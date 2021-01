Alkeemia lugemisnurk | Katkend raamatust "Baruto. Rääkimata lood": Kolm aastat sumo absoluutses tipus

Tavaliselt on nii, et kui sumomaadleja tõuseb ozekiks, siis teeb klubi suure peo. Renditakse saal ja tellitakse catering ning saadetakse laiali kutsed. Kutsutud tulevad, soovivad õnne, annavad ümbriku, söövad-joovad ja millalgi lähevad ära. Niisugustel pidudel on tavaliselt 600-1000 inimest. Kaido rääkis ka oma oyakataga peost, aga perekond polnud huvitatud, sest just oli valmis saanud uus klubihoone ja nad valmistasid ette hoopis selle avamispidu. Kaido soovis enda ozeki-peo korraldada, aga see pidu pandi kokku klubi avamispeoga ja temal olid pigem kulud kui tulud. Seega pandi omakasu teenima ka klubi esimene ja seni ainus ozeki-pidu. Kaido nendib taas, et rahateema oli klubis kogu aeg üleval ning seetõttu ei lubatud tal ka oma sponsorgruppi luua ega pulmapidu korraldada.

Ozeki tiitliga kaasneb palgatõus ja sumotori saab ühe abilise juurde. Barutol oli nüüd juba kolm abilist või nagu seal öeldakse - teenrit. Baruto oli sumo ajaloo kaheksas välismaalasest ozeki ja teine eurooplane pärast Kotooshut. Kotooshu kohta kirjutas Jaapani meedia samal ajal, et ta teenis sel ajal 408 000 eurot aastas. See pole ainult palk, vaid ka preemiad ja reklaamitöö. Yokozuna, legendaarne mongoollane Hakuho teenis 2010. aastal 1,9 miljonit eurot. Japan Times kirjutas Baruto kohta pärast tema ozekiks saamist, et selle mittejaapanlasest ozeki-maailma uustulnuka iga liigutust jälgivad nüüd mitte enam ühe, vaid kahe rahva silmad. Mainichi Shimbun avaldas fotoreportaaži Baruto ozekiks promoveerimisest ja kirjutas, et oma elurõõmsa oleku ja hea huumorimeele tõttu on just see mees väga populaarne teiste sumomaadlejate seas ja võib-olla just selle muheda oleku tõttu on tal teistest rohkem fänne. Ajaleht lisas, et Baruto on kõva töömees ja pühendunud poeg, kes osa oma palgast saadab kogu aeg kodumaale emale. "Tema on alati esimene, kes hommikul trenni tuleb," kommenteeris Osaka Onoe talli treeningukeskuse omanik Kazumi Chikazawa. "Sumo on ilus," ütles Baruto leheloo lõpus.