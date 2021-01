Arvatav kauge supernoova osutus millekski palju haruldasemaks

Alguses arvasid nad, et tegu on supernoovaplahvatusega. Seegi olnuks iseenesest juba päris põnev avastus, kuid kui sähvatused peagi üha korduma hakkasid, sai selgeks, et tegu on millegi muuga. Nagu nüüdseks selgunud, on tegemist teadusele mõnes mõttes veelgi rohkem huvi pakkuva nähtusega kui supernoova.