Kuus asja, mis aitavad tuua koju küllust, õnne ja edu

Need on asjad, mis tõmbavad õnne, küllust ja edu ligi:

Elevandikujuke. Usutakse, et elevant sümboliseerib edu ja õnnestumist, seepärast toob kujuke kodus sulle õnne ja küllust. Pane ainult tähele, et elevant oleks tõstetud londiga. Allapoole suunatud londiga elevant sümboliseerib hoopis kurbust.

Värsked lilled. Feng shui järgi toovad värsked ja lopsakad lilled koju küllust, rõõmu ja majaelanikele head tervist.

Viiruk. Viirukisuits lisab su kodule sensuaalse ja müstilise aroomi ning samuti puhastab see ruumi negatiivsest ja seisvast energiast.

Kauss puuviljadega. Kõik teavad ütlust, et üks õun päevas hoiab arsti eemale. Lisaks sellele toob kausitäis värskete tsitrusviljadega head õnne tervise ja raha osas.

Puhas esik. Kui sa ei soovi õnnetoovaid kujukesi kasutada, siis on just sulle mõeldud see lihtne nipp. Hoia oma kodu sissepääs ehk esik puhas ja korras. Hästi organiseeritud ja kolavaba esik kindlustab õnne takistusteta sisenemise sinu majja.

Õigesti paigutatud peeglid. Feng shui järgi usutakse, et kui sinu kodus on peegel asetatud nii, et see peegeldab tuppa väljast kaunist rohelust või ilusat vaadet, siis sellega koos tulvab sinu koju ka õnn ja rahulolu.