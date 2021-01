Miks perfektsionism ei tee elu perfektseks?

Õnn & meelerahu

Foto: depositphotos.com

Kindlasti on paljud kohanud inimesi, kes püüavad olla alati kõiges täiuslikud, üks lihvib viimse piirini oma presentatsiooni, teine küürib lõpmatuseni autot ja kolmas ajab pilli lõhki oma raamatupidamist, otsides 1 sendist vahet, mis sest, et sellele kuluv aeg on kordi kallim, kui "probleem" ise. Ebatäiuslikkus häirib neid rohkem, kui teisi inimesi. Need on firmajuhid, kes otsivad kuude viisi ideaalset töötajat või isikud, kes kuidagi ei leia seda ideaalset tööandjat, printsessid, kelle printsi-cheklist on mahukam, kui Tõde ja Õigus. Nad kiruvad ennast, kui midagi ei õnnestu ja lõpuks on nad sellest pingutamisest väsinud, kuumenevad üle või jäävad haigeks! Selline ongi klassikaline perfektsionist! Mis kõige hullem, nad ootavad sellist ebareaalselt pedantset suhtumist ka teistelt! Kahjuks õnnelikuks ei tee ideaali tagaajamine neid ei isiklikus elus ega ka tööasjades. Ka lähedastel on sellistega kooselu paras piin, kirjutab Martin Kruusvall lehel Holistika.ee.