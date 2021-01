Emotsionaalne väärkohtlemine: häbi on see, mis vägivallatsejaid motiveerib

Emotsionaalse vägivalla ohvrina pead sa keskenduma eelkõige enda probleemidele ja enda tervendamisele, kuid kasuks tuleb ka vägivaldse partneri tegevuse ja dünaamika mõistmine, et sa suudaks enda süüdistamise lõpetada. Ma kirjeldan hiljem vägivallatsejate tüüpe, et sa oskaks oma partnerit analüüsida ja õiged toimetulekustrateegiad valida ja end vabaks kiskuda. Kuigi taktikad ja motiivid võivad erineda, on kõigil emotsionaalselt vägivaldsetel inimestel üks ühine joon - nad kõik on ka ise häbitunnet täis, sageli seetõttu, et neid ennast on lapsepõlves tohutult häbistatud. Me kipume kohtlema inimesi nii, nagu meid on koheldud ja see kehtib ka enamuse vägivaldsete inimeste puhul. Nad kohtlevad oma partnereid nii, nagu nende vanemad kohtlesid neid lapsepõlves, või nii, nagu nad nägid vanemaid omavahel suhtlemas.

Mõned vägivaldsed inimesed võtavad üle oma vanemate kontrollivaid, vägivaldseid ja häbistavaid käitumismustreid, uskudes, et nii tulebki käituda. On ka neid, kes teevad seda ebateadlikult, mõnikord ise üldse aru saamata, et nad käituvad täpselt nii nagu nende vanemad. Mõned projitseerivad oma häbi teistele, eriti partnerile. Teised argumenteerivad seda umbes nii (ka ebateadlikult): "Kui mina teisi esimesena häbistan, siis ei saa nad seda mulle teha."

Mõnesid inimesi on nii meeletult häbistatud, et nad ehitavad kõrge kaitsemüüri, millest keegi läbi minna ei saa. Sel puhul muutuvad nad häbituks - ühiskond enam ei määra nende käitumist. Nad on vabad tegema, mida iganes tahavad - kaasa arvatud teisi ründama ja halvasti kohtlema. Selline nõiaring tekitab vägivalla ohvreid muudkui juurde.