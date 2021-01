Päevikupidamine parandab tervist ja rahustab meelt

Läbi aegade on inimeste päevikutest otsitud olulist teavet möödunud ajastute kohta või siis püütud neist põlevil silmil välja noppida pikantseid detaile kirjutaja eraelust. Vähem on uuritud seda, missugust rolli mängis päevik kirjutaja jaoks kirjutamise hetkel, tema igapäevaelu ja emotsionaalse heaolu seisukohalt. Soov oma mõtteid ja tundeid üles tähendada, jätta oma elust kirjalikke jälgi, on inimestele igiomane ja seotud soodumusega tajuda oma elu kui jutustust. Rõõmustav on tõdeda, et päevikupidamine on tegelikult ka igati tervislik.