Ilona Karula: Kohtle oma keha austuse ja tänulikkusega

On suur õnn kui näiteks kusagilt ei valuta, organid töötavad veatult ning sinu keha lubab sul liikuda kaugele. Püüa seda märgata.

Täna jagan "Hingesõnumite" raamatust Terve keha peatükki, mis hüppas hommikul esimesena lahti.

Sul on valida, kas sa hoolitsed oma keha eest hästi. Sa toidad oma keha tervislikult. Sa liigutad oma keha tervistavalt. Sa suhtud oma kehasse lugupidavalt. Sa austad oma keha panust, et ta sind hoiab. Sa kiidad oma keha ilu. Sa oled tänulik oma kehale, et ta sind teenib hästi. Sest hoolitsedes oma keha eest, hoolitsetakse oma hinge eest ja vastupidi.

Või ühel hetkel tuleb sul valida teisiti. Sa hoolitsed oma keha eest alles siis, kui ta on haige. Sa toidad teda rohtudega. Sa liigutad, et saada terveks. Sa oled sunnitud oma kehast lugu pidama, et ta end uuesti kokku võtaks. Sa austad oma keha, et mitte teda vihata. Sa kiidad oma keha ilu alles siis, kui ta näitab tervenemise märke. Sa palud oma keha käest vabandust, et ta sind taas teenima hakkaks. Sinu hing on rahulolematu, sest tema kodu on katki: tema keha on haige.

Milleks tegeleda endaga alles siis, kui kõik on halvasti? Tuleb hoolitseda oma keha eest ikka siis, kui kõik on hästi. Sinu keha ning tervis ei ole kunagi iseenesestmõistetavad. Sellest saadakse aru alles siis, kui elujõud on ära võetud. Sinu sisemine hingeline seisund on sinu keha. Jälgi oma keha ja saad teada, mida sul tuleb hinges teha, et sul oleks terve keha.

Autor: Ilona Karula