Aasta loom 2021 on rott

Nüüd, 2021. aastal, on paslik minna "lendavate hiirte" tutvustamiselt üle mitte-lendavatele, alustades meie kõige suurematest hiirlastest - rottidest. Ja just rottidest mitmuses, sest Eestis elab neid kahte liiki - rändrotid ning kodurotid. Kuigi rotid on aastasadu elanud koos inimestega külg külje kõrval, on meie teadmised nende eluolu, leviku ja mõju osas meie kooslustele paljuski teadmata.