NÄDALA TAROSKOOP | Sinu jaoks avanevad nüüd uued uksed

Töö- ja rahaasjade osas võib nüüd tulla ilmsiks mõni suuremat sorti uudis. Samuti võid oma rahaasjade olukorra osas parema ülevaate saada. Kasuta seda perioodi uute alguste loomiseks. Kui sa tead, kus sa seisad, isegi kui olukord on keeruline, on siiski parem kui ebaselgus ja teadmatus. Igasuguseid kahtlasi ja mitte korrektseid tehinguid ja ettevõtmisi väldi, sest kõik see, mis pole aus ja seaduspärane kukub läbi ning tuleb päevavalgele.

Nädala kaartideks on päike ja saatan. Nüüd ootavad sind ees suurepärased võimalused, mida saad targa tegutsemise korral enda kasuks tööle panna. Peaksid julgema oma hirme ületada, et mitte olla iseenda vaenlane teel eesmärkide poole. Ainus, mis sind hetkel takistab, on sisemine ebakindlus või minevikust pärit lahendamata teemad. Kui suudad alustada sellest, et tunnistad endale, mis sind häirib, takistab või hirmutab, siis saad ka asuda tegelema sellega, et neist üle saada. See aga omakorda viib sind suurema vabaduse ju eheduseni.





Kaljukits (22. detsember - 19. jaanuar)





Nädala võtab kokku mõõkade kaheksa. Tunned, et oled kitsikuses ning kohati muretsed ka üleliia. Nüüd on aeg vaadata üle oma uskumused, emotsioonid ja käitumismustrid. Kui sa soovid oma elus muutusi teha, et end paremini tunda, siis alusta alati iseendast. Kui suudad iseennast tasakaalu viia, siis märkad, et elu sinu ümber muutub samuti harmoonilisemaks.





Veevalaja (20. jaanuar - 18. veebruar)

Nädala kaardiks on surm. Nüüd on jõudnud sinu elus teatud olukorrad, suhted või teemad punkti, kus sul tuleb teha otsus edasise tuleviku osas. On võimalik, et sa kas reisid, kolid võid lausa vahetad töökohta. Igal juhul ei jää sinu ümbrus samaks, vaid sa puutud kokku enda jaoks uute oludega. See kõik ei tohiks sind aga hirmutada, sest tegemist on elu loomulike arenguprotsessidega.

Kalad (19. veeb - 20. märts)

Nädala energiad võtab kokku müntide seitse. Sa oled teinud plaane ning asunud ka juba oma eesmärkide suunas tegutsema. Nüüd on aga käes aeg, kus pead ohjad oma käest mõneks ajaks ära andma ning lihtsalt elu usaldama. Ära kiirusta tagant loomulikke protsesse, anna asjadele aega, et täiustuda ja areneda, nii saavutad parimaid lõpptulemusi.

Jäär (21. märts - 20. aprill)

Nädalat iseloomustab ülempreester. Tunnetad tugevalt, kuidas sinu sisemine spirituaalsus nõuab välja laskmist. Leia võimalus, kuidas tegeleda asjadega, mis rõõmustavad sinu südant ja hinge. Võid tunda soovi alustada õpinguid või liituda mõne kursusega, mis arendavad sind ning pakuvad suurt huvi. Kuula praegu hoolega oma sisehäält ja järgi oma intuitsiooni, siis teed õigeid valikuid.

Sõnn (21. aprill - 21. mai)

Nädala kaardiks on sauade kolm. Sind ootavad ees seiklused ja põnevad võimalused avastada ümbritsevat maailma ja iseennast. Ära torma pea ees tundmatusse, vaid jälgi hoolikalt oma tundeid ja südamehäält. Liikudes oma hinge valitud rajal saad sa kogeda kõige uskumatumaid ja suurepärasemaid tundeid, mis viivad sind vaimses arengus edasi.

Kaksikud (22. mai - 21. juuni)