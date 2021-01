Kristjan Puusild: Vaimsus on jõudmine sisemaailma, lubamaks oma varjulisele poolele valgust

Vaimsuseks võib nimetada seda tunnetust, hoiakut, seisundit või suhestatust olemise ja enesega, milles inimene hakkab pöörduma, pöördub või jõuab kohale sügavamasse sisemaailma. Sisemaailma, mis on esialgu hädavajalikult peidus enese eest, sest Mina on veel toores, liiga uljas või arg. Sest ihu ja hing alles püüavad maailmaga kohaneda, et ellu jääda, kirjutab jooksufilosoof ja psühholoog Kristjan Puusild oma Facebooki lehel.