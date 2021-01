Kuuloomine Kaljukitses: koged ootamatut enesekindluse ja selguse puhangut, mis võimaldab teha raskeid otsuseid ja näha häid võimalusi oma sihi poole liikumiseks

Selle kuuloomise ajal avalduvad Kaljukitse parimad omadused, muuhulgas võime kitsastest ja keerulistest olukordadest võitjana välja tulla ning ületada uskumatuid takistusi. Oma võimega ka püstloodis kaljudel uskumatult pisikesi pindu kasutades ikkagi ringi liikuda ja vajadusel kasvõi puu otsa ronida, juhib Kaljukits tähelepanu sellele, et kui tahe on kindel ja siht selge, on kõik takistused ületatavad. Selle kuuloomise energia suunab meid teadvustama, et sarnane võimekus peitub tegelikult meis kõigis ja on aeg see endas aktiveerida. Ükskõik, milliseid väljakutseid elu sulle toob, sa saad kindlasti hakkama, kui sa nii otsustad.